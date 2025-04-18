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سياسة

انعقاد الاجتماع العادي الرابع لنقابة الصحفيين اليوم

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الرابع للجمعية العمومية للنقابة، اليوم الجمعة ١٨ أبريل 2025، وذلك إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانون النقابة (76 لسنة 1970 م).

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين 

 ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 / 2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025 م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في  اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً. 

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية (25%) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 2  مايو  بحضور نفس النسبة (25 %). 

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انتخابات الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين
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