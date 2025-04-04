الجمعة 04 أبريل 2025
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سياسة

عمومية الصحفيين تجتمع للمرة الثالثة اليوم

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

 دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة، اليوم الجمعة ٤ أبريل 2025، وذلك إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابة (76 لسنة 1970م).

 

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين 

 ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في  اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً. 

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 4 /4/ 2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ). 

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الاجتماع العادي لعمومية نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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