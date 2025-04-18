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رياضة

مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش

مصطفى عسل، فيتو
مصطفى عسل، فيتو

تأهل النجم المصري والمصنف الأول عالميًّا مصطفى عسل، لنهائي بطولة الجونة للإسكواش بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا، بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز، يحجز عسل لاعب نادي بالم هيلز مقعده في نهائي البطولة، ليواجه منافسه، المصري علي فرج، المصنف الثاني عالميًّا، في مواجهة مرتقبة بين اثنين من عمالقة اللعبة، في نهائي مصري خالص.

نتيجة الأشواط: 11-9 / 4-11 / 5-11 / 11-6.

كما تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة  لنهائي بطولة الجونة للإسكواش 2025 بعد فوزه على جويل ماكين 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط في مباراة نصف النهائي على النحو التالي: 11-8، 8-11، 11-7، 11-7.

ولحقت أمينة عرفي، لاعبة المنتخب الوطني ونجمة نادي الجزيرة والمصنفة الخامسة عالميًّا بزميلتها نوران جوهر في نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها رقم 13 والمقامة بمدينة الجونة خلال الفترة من 12 وحتى 18 أبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار للسيدات ومثلهم للرجال.

واستطاعت أمينة عرفي أن تقصي الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الرابعة عالميا عقب الفوز عليها بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "12-10، 11-9، 11-8"، في مباراة استغرقت 58 دقيقة.

لتستكمل صاحبة الـ17 ربيعًا مفاجآتها بالبطولة حيث فازت في ربع نهائي البطولة على زميلتها في المنتخب ونجمة نادي سبورتنج نور الشربيني بنتيجة 3-2.

 

أمينة عرفي تواجه نوران جوهر في النهائي

وبهذه النتيجة، ضربت نجمة نادي الجزيرة موعدًا مع زميلتها الأخرى نوران جوهر في نهائي مصري خالص.

الجدير بالذكر أن نوران جوهر هي حاملة لقب البطولة الماضية عقب تفوقها على زميلتها ونجمة نادي سبورتنج نور الشربيني بنتيجة 3-1.

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