عمار معاذ: حظوظ الزمالك قائمة في الدوري وأطالب الجماهير بالدعم

أكد عمار معاذ حارس مرمى الزمالك السابق ومدرب حراس الوحدة الإماراتي الحالي، ضرورة تهيئة الأجواء التي تساعد لاعبي الزمالك على تحقيق الأهداف المطلوبة.

وقال عمار معاذ خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "من المفترض تقليل الضغوط على اللاعبين خلال تلك الفترة وتهيئة الأجواء التي تساعدهم على النجاح وتحقيق البطولات".

وتابع: "الأحداث الأخيرة مثلت ضغوطًا على نجوم الزمالك، وعلى الجماهير مساندتهم خلال المباريات المقبلة ودعمهم بشكل جيد لاستعادة الانتصارات".

وأشار إلى أن حظوظ نادي الزمالك في التتويج بالدوري ما زالت قائمة والمهمة ليست مستحيلة لتعويض فارق الـ 6 نقاط، مطالبًا اللاعبين بأن يؤمنوا بحظوظهم وقدراتهم في مشوارهم ببطولتي الدوري والكأس".

الأهلي وبيراميدز

واختتم: "انشغال الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا يعد فرصة ثمينة للاعبي الزمالك للخروج بأفضل النتائج".

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