بينهم we وجاد، غلق وتشميع 25 محلًا مخالفًا في أبراج الأمريكية بأكتوبر (صور)

شنّ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، لليوم الثاني على التوالي، حملة مكثفة بمنطقة الأبراج الأمريكية بميدان الحصري، أسفرت عن تنفيذ قرارات إغلاق وتشميع لـ 25 محلًا تجاريًا مخالفًا، من بينها فروع لعلامات تجارية شهيرة مثل شركة الاتصالات "we" ومطعم "جاد".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الذي أكد على استمرار الجهاز في تنفيذ حملات رقابية شاملة على كافة أحياء المدينة لضبط المخالفات والتصدي لظاهرة تغيير نشاط الوحدات السكنية والتجارية بالمخالفة للقانون، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة ومنع العشوائية.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أن الحملة استهدفت المحال التجارية غير المرخصة أو المخالفة لاشتراطات النشاط، مشددًا على أهمية التزام المواطنين وأصحاب الوحدات بالاستخدامات المقررة وضرورة استخراج التراخيص اللازمة قبل مباشرة أي نشاط تجاري أو إداري.

العقوبات القانونية على المخالفين

وحذر رئيس الجهاز من تشغيل أي نشاط تجاري بدون ترخيص، مؤكدًا تطبيق العقوبات القانونية الصارمة على المخالفين، والتي تتضمن غرامات مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.

ومن جانبه، أشار المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز للتنمية، إلى أن المنطقة المستهدفة بالحملة شهدت مخالفات متكررة في استخدام المحال التجارية، مؤكدًا على عدم التهاون مع أي نشاط يُمارَس دون ترخيص وأن الجهاز يعمل بشكل يومي لرصد المخالفات وتنفيذ قرارات الإغلاق والتشميع الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وبدوره، أوضح الدكتور مصطفى عرنده، المتحدث الإعلامي لجهاز 6 أكتوبر، أن القانون رقم 68 لسنة 2016 بشأن المحال التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، يعاقب كل من يقوم بإزالة الشمع الأحمر دون تصريح من الجهات الرسمية بغرامة أو الحبس، كما يعاقب كل من استخدم محلًا محكومًا بإغلاقه أو إزالته إداريًا بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



جدير بالذكر أن الحملة تمت بقيادة وحضور المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز، والدكتور مصطفى عرنده المشرف العام على القطاع الثالث والمحور المركزي، وعمر حنفي مدير إدارة التنمية، ومحمد رياض رئيس لجنة التفتيش والغلق والتشميع، وهشام الحسيني مسؤول الإشغالات بالقطاع الثالث، بالتنسيق مع الأمن الإداري بقيادة العميد أحمد فوزي المشرف العام على أمن أجهزة المدن، وحازم محمد مدير أمن الجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة العميد أحمد الشيشيني مساعد المدير والمشرف على قطاع المنطقة المركزي وقطاع غرب الدلتا، والعميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة التعمير ومباحث التعمير بقيادة المقدم مصطفى عابد، بالإضافة إلى رجال الأحياء والنظافة وأمن الجهاز.

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