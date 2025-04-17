من بينها حظر الأنشطة الفلسطينية، أمريكا تقدم 8 خطوات للإدارة السورية من أجل بناء الثقة

نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول أمريكي قوله: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب سلمت خلال اجتماع دولي عقد في بروكسل الشهر الماضي، وزير خارجية سوريا قائمة تضمنت 8 خطوات لـبناء الثقة.

أمريكا تقدم 8 خطوات للإدارة السورية من أجل بناء الثقة

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أنه يتعين على حكومة دمشق اتخاذ تلك الخطوات للنظر في رفع العقوبات جزئيا عن سوريا.

وتتضمن القائمة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لسوريا،السماح لواشنطن بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية ضد أي شخص تعتبره واشنطن تهديدا للأمن القومي.

كما طلبت واشنطن من الحكومة السورية إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع المجموعات والأنشطة السياسية الفلسطينية على الأراضي السورية وترحيل أعضاء هذه المجموعات لتهدئة المخاوف الإسرائيلية.

وطالبت القائمة أيضا دمشق بإصدار إعلان رسمي عن دعمها للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشيرة إلى أن أنه وفي الوقت الذي يفكر فيه ترامب سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا بعد أن أوقف بعض برامج المساعدات الإنسانية إلى البلد الذي مزقته الحرب، فإنه يواجه خلافا متزايدا مع حلفائه في أوروبا والشرق الأوسط الذين تحركوا لدعم حكومة دمشق الجديدة.

أمريكا تقلص تواجدها العسكري في سوريا

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية "إننا نواصل التعامل مع سوريا بحذر شديد حتى يثبت الشرع أنه نجح في تطهير حكومته من المتشددين الإسلاميين الأجانب وبقايا تنظيم القاعدة، ويثبت أنه قادر على توحيد الأقليات المختلفة في سوريا".

وصرح المسؤول وهو واحد من عدة مسؤولين أمريكيين وأجانب تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لحساسية دبلوماسية: "لا نهدف بالضرورة إلى إنقاذ سوريا من أجل الشعب السوري.. نهدف إلى عدم عودة إيران وعودة تنظيم "داعش" باعتبارهما المصلحة الأساسية للشعب الأمريكي هناك".

ومنذ توليه منصبه، لم يدل ترامب بتصريحات تذكر بشأن سوريا، وعندما سئل بعد تنصيبه بفترة وجيزة عما إذا كان سيسحب القوات الأمريكية وهو ما قيل إنه أمر به ثلاث مرات خلال ولايته الأولى قبل أن يقنعه أحد بالتراجع عنه، قال إنه "سيقرر ذلك".

وبينما لا ينظر حاليا في الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا، إلا أن التخطيط العسكري جار لتقليص الوجود الأمريكي، وفقا لما ذكره مسؤول دفاعي.

وصرح مسؤول أمريكي متخصص في المنطقة بأن هناك توقعات بأن تخفض الإدارة عدد القوات إلى الحد الأدنى، مضيفا: "أعتقد أننا سنقلص عددنا إلى مكان واحد صغير جدا في الشمال الشرقي".

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