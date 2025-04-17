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أخبار مصر

المركز القومي للبحوث يطلق سلسلة "صحتك في الربيع" بمناسبة شم النسيم

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق المركز القومي للبحوث سلسلة توعوية جديدة بعنوان "صحتك في الربيع"، وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الصحي بين المواطنين من خلال محتوى علمي مبسط تقدمه مؤسساتها البحثية.

 

المركز القومي للبحوث يطلق سلسلة "صحتك في الربيع" بمناسبة حلول الربيع

تتناول السلسلة موضوعات صحية هامة خلال فصل الربيع، مثل التغذية السليمة خلال شم النسيم والوقاية من حساسية الجلد في الربيع وطرق التعامل معها.

تذاع كل حلقة من السلسلة يوميًّا عبر المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز القومي للبحوث، بدءًا من اليوم الخميس الموافق ١٧ أبريل وحتى الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٥.

تأتي هذه السلسلة امتدادًا لمبادرات التوعية التي تتبناها الوزارة لربط البحث العلمي بقضايا الصحة العامة، وتقديم محتوى طبي موثوق في مواسم ومناسبات مختلفة تخدم المجتمع المصري.

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