"راعي مصر" تطلق مبادرة أطفال أصحاء في مدارس كفر الشيخ والفيوم

أطلقت مؤسسةً راعي مصر - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - قوافل طبية في محافظتي الفيوم وكفر الشيخ ضمن مبادرة أطفاء أصحاء بالتعاون مع البنك التجاري الدولي وذلك لتقديم الرعاية الطبية للأطفال في المدارس.

وأوضحت المؤسسة - في بيان اليوم الأحد- أنه تم تنظيم ٣ قوافل طبية ضمن المبادرة للكشف على الأطفال في كفر الشيخ وتم الكشف على ٤٥٠ طفلا في مدارس إصلاح قبلي ومدرسة عربان الابتدائية ومدرسة محمود وكامل علي الزعفراني للتعليم الأساسي بإدارة فوة التعليمية بالمحافظة مشيرة إلى أنه تم الكشف على كل الأطفال في تخصصات مختلفة تشمل (رمد- أطفال - أنف وأذن -) فضلا عن تقديم العلاج والنظارات الطبية.

وأشارت المؤسسة إلى تنظيم قافلة طبية بمدرسة سالم الراجحي للتعليم الأساسي بقرية الفلاح المشرك بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم وتم الكشف من خلال أطباء الرمد والأطفال والأنف والأذن وتقديم العلاج والنظارات الطبية موضحة أن عدد المستفيدين من هذه القافلة ٢٠٠ طفل.

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