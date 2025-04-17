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رياضة

أمينة عرفي تستكمل مسيرة الإطاحة بالكبار وتصعد لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

أمينة عرفي، فيتو
أمينة عرفي، فيتو

لحقت أمينة عرفي، لاعبة المنتخب الوطني ونجمة نادي الجزيرة والمصنفة الخامسة عالميا بزميلتها نوران جوهر في نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها رقم 13 والمقامة بمدينة الجونة خلال الفترة من 12 وحتى 18 أبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار للسيدات ومثلهم للرجال.

واستطاعت أمينة عرفي أن تقصي الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الرابعة عالميا عقب الفوز عليها بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "12-10، 11-9، 11-8"، في مباراة استغرقت 58 دقيقة.

لتستكمل صاحبة الـ17 ربيعا مفاجآتها بالبطولة حيث فازت في ربع نهائي البطولة على زميلتها في المنتخب ونجمة نادي سبورتنج نور الشربيني بنتيجة 3-2.

أمينة عرفي تواجه نوران جوهر في النهائي

وبهذه النتيجة، ضربت نجمة نادي الجزيرة موعدا مع زميلتها الأخرى نوران جوهر في نهائي مصري خالص.

الجدير بالذكر أن نوران جوهر هي حاملة لقب البطولة الماضية عقب تفوقها على زميلتها ونجمة نادي سبورتنج نور الشربيني بنتيجة 3-1.

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امينة عرفى نوران جوهر بطولة الجونة الدولية للاسكواش أوليفيا ويفر

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