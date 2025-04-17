الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة تشيلسي ضد ليجيا وارسو في دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي وليجيا وارسو،
تشيلسي وليجيا وارسو، فيتو

أعلن إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي تشكيل البلوز لمواجهة ضيفه فريق ليجيا وارسو البولندي، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل تشيلسي ضد ليجيا وارسو

تشكيل ليجيا وارسو أمام تشيلسي

وكان تشيلسي قد فاز في مباراة الذهاب على ليجيا وارسو بنتيجة 0/3، على ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي ستاديوم ضمن إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل ثلاثية تشيلسي كل من: تيريك جورج في الدقيقة 49، ونوني مادويكي (هدفين) في الدقيقتين 57 و74.

وتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما أقصى كوبنهاجن الدنماركي من دور الـ16، أما ليجيا وارسو تغلب على مولده النرويجي بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنزو ماريسكا تشيلسي الإنجليزي تشيلسي ليجيا وارسو دوري المؤتمر الاوروبي

مواد متعلقة

مقابل 100 مليون إسترليني، النصر السعودي يسعى لضم نجم تشيلسي

تشيلسي ينجو من الخسارة ويخطف تعادلا من إبسويتش 2/2 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يكتسح ليجيا وارسو بثلاثية في دوري المؤتمر الأوروبي

بالمر يتجاوز فرناندو توريس ونيكولاس أنيلكا بعد ديربي تشيلسي وتوتنهام
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

البنوك تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

احتجاز رئيس، إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله لزيارة سوريا

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

حالات لا يجوز فيها للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بتحسن الوضع المادى

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

رئيس دينية الشيوخ: حب الشعب المصري لآل البيت يتفق مع صحيح الدين

المزيد
الجريدة الرسمية