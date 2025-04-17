تشكيل مباراة تشيلسي ضد ليجيا وارسو في دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي تشكيل البلوز لمواجهة ضيفه فريق ليجيا وارسو البولندي، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل تشيلسي ضد ليجيا وارسو

تشكيل ليجيا وارسو أمام تشيلسي

وكان تشيلسي قد فاز في مباراة الذهاب على ليجيا وارسو بنتيجة 0/3، على ملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي ستاديوم ضمن إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل ثلاثية تشيلسي كل من: تيريك جورج في الدقيقة 49، ونوني مادويكي (هدفين) في الدقيقتين 57 و74.

وتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما أقصى كوبنهاجن الدنماركي من دور الـ16، أما ليجيا وارسو تغلب على مولده النرويجي بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

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