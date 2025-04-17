تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

أعلن روبن أموريم مدرب فريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة أولمبيك ليون، مساء اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (2-2) في فرنسا، مما يعني حاجة كل فريق للانتصار من أجل التأهل.

وعاد الكاميروني أندريه أونانا لحراسة عرين الشياطين الحمر بعد استبعاده من مواجهة نيوكاسل يونايتد الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من؛ كوبي ماينو، ماسون ماونت، لو شوك وكريستيان إريكسن.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: ديوجو دالوت، مانويل أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، برونو فيرنانديز.

تشكيل ليون أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز، ماتا، نيكاتيه، تاجليافيكو.

خط الوسط: فيريتوت، أكوكو، توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي، ميكاواتادزي، ألمادا.

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