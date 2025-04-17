وزير الخارجية يشهد توقيع مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة بين مصر والجزائر

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى الجزائر اليوم مع "محمد عرقاب" وزير الدولة الجزائري للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

التجربة الناجحة للشركات المصرية العاملة

تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى استعداد الشركات المصرية لتعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات التنمية بالجزائر، لا سيما في قطاعات الطاقة والبناء والتشييد، نظرًا لتمتعها بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية.

واستعرض وزير الخارجية التجربة الناجحة للشركات المصرية العاملة في الدول المختلفة على مدار السنوات الماضية.

تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية والرئيس الجزائري بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى استعداد الشركات المصرية للتعاون في قطاعات محددة ومنها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات.

انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري

كما أكد وزير الخارجية أهمية إتمام المشروعات والمبادرات الثنائية في مختلف المجالات، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية بين الشركات المصرية والجزائرية في العديد من القطاعات، معربًا عن التطلع لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري المشترك، لدفع علاقات التعاون بين رجال الأعمال المصريين والجزائريين.

وفي نهاية اللقاء، حضر الوزير عبد العاطي ووزير الطاقة الجزائري مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين شركة سونلغاز الجزائرية وشركة السويدي في مجال دعم مشروعات التنمية الكهربائية في الجزائر.

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