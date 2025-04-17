الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتقدم على ليون 0/2 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون بنتيجة 0/2 لليونايتد، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل هدفي مانشستر يونايتد في شباك ليون، مانويل أوجارتي وديوجو دالوت في الدقيقتين 10 و45+1.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (2-2) في فرنسا، مما يعني حاجة كل فريق للانتصار من أجل التأهل.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: ديوجو دالوت، مانويل أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، برونو فيرنانديز.

تشكيل ليون أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز، ماتا، نيكاتيه، تاجليافيكو.

خط الوسط: فيريتوت، أكوكو، توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي، ميكاواتادزي، ألمادا.

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