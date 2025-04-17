الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتقدم على ليون 0/2 في الشوط الأول

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون بنتيجة 0/2 لليونايتد، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل هدفي مانشستر يونايتد في شباك ليون، مانويل أوجارتي وديوجو دالوت في الدقيقتين 10 و45+1.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (2-2) في فرنسا، مما يعني حاجة كل فريق للانتصار من أجل التأهل.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: ديوجو دالوت، مانويل أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، برونو فيرنانديز.

تشكيل ليون أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز، ماتا، نيكاتيه، تاجليافيكو.

خط الوسط: فيريتوت، أكوكو، توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي، ميكاواتادزي، ألمادا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد ضد ليون مانشستر يونايتد ليون الدورى الأوروبي ملعب أولد ترافورد

مواد متعلقة

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي

ليون يفوز على أوكسير 1/3 في الدوري الفرنسي ويعزز آماله الأوروبية

ليون يتعادل مع مانشستر يونايتد 2/2 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

رغم ارتفاع الوقود، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف مفاجأة عن الأسعار (فيديو)

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

أستاذ اقتصاد يكشف أبرز مكاسب خفض أسعار الفائدة (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

البنوك تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 17 أبريل 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حالات لا يجوز فيها للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لراحة القلب والبدن

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بتحسن الوضع المادى

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية