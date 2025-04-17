خبير: خفض الفائدة من أهم المحفزات لتعزيز أداء البورصة

قال محمد سعيد خبير أسواق المال ان خفض الفائدة يعد واحد من أهم المحفزات الرئيسية التي تعزز أداء البورصة حيث يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض ويزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم مقارنة بـ الودائع البنكية والأدوات المالية ذات العائد الثابت إلا أنه لا يمكن التعويل عليه منفردا ليكون العامل الوحيد لتعافي البورصة بل ان البورصه بحاجة للكثير من العوامل الاقتصاديه والسياسيه والاداريه والتشريعية التي تؤثر في أداء السوق.

تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على السوق

وأضاف أن الالتزامات الاخرى التي يجب القيام بها جنبا الى جنب مع خفض الفائدة كثيرة وأهمها تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على السوق لزيادة ثقة المستثمرين تجاه الشركات المدرجة وتجاه إجراءات السوق وحمايتهم من المخاطر فيتزايد أعداد المتداولين وأحجام التداول على أثر ذلك بشكل مباشر

تطوير البنية التحتية للبورصة وتحديث أنظمة التداول

وتابع، أن تطوير البنية التحتية للبورصة وتحديث أنظمة التداول لتكون أكثر كفاءة وسهولة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل العوائق التي تواجه المستثمرين الجدد سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات من شأنه أن يُشجع المزيد من المستثمرين على الإقدام على دخول السوق.

وأضاف ان المناخ الاقتصادي العام ومن ضمنه التصنيف الائتماني ومكافحة معدلات التضخم المرتفعة والسياسة النقدية التي تهدف الى خفض اسعار الفائدة واستقرار سوق الصرف كلها عوامل من شأنها أن تزيد من ثقة المستثمر للاستثمار في البورصة فضلا عن هدوء الأوضاع على الساحة السياسية في المنطقة.

برنامج الطروحات الحكومية

وتابع، أن برنامج الطروحات الحكومية واحدا من العوامل التي من شأنها ان تؤدي الى جذب المزيد من الاستثمارات الى البورصة المصرية بما يؤدي الى تعافيها بشكل كبير، لافتا أن جديه الحكومة بإعادة الروح الى البرنامج والمضي قدما في طرح المزيد من الشركات والترويج لها محليا ودوليا بشكل احترافي جاد انتقائي يعد خطوة هامة في مسار تعافي البورصة المصرية

وأشار إلى ان هناك عوامل عديدة تتشابك وتتطلب جهودا من الأطراف الفاعلة ستؤدي في النهاية لتعافي البورصة المصرية واستعادتها زخمها وعمقها.

خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%

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