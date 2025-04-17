أستاذ اقتصاد يكشف أبرز مكاسب خفض أسعار الفائدة (فيديو)

كشف الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد، دلالات وأسباب قرار السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%.

تعزيز النمو الاقتصادي بعد خفض اسعار الفائدة

وقال خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز": البنك المركزي يستهدف من قرار خفض اسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج.

تراجع معدلات التضخم

وأضاف: الشهر الماضي كان هناك تغير واضح في معدلات التضخم ليقترب من النسب المعلنة والتي يستهدفها البنك المركزي، وهذا كان من أسباب خفض اسعار الفائدة.



الأموال الساخنة والتدفقات النقدية الأجنبية

ولفت إلي أن ارتياح البنك المركزي لوضع الأموال الساخنة والتدفقات النقدية الأجنبية كان من أبرز الأسباب التي دفعت إلي قرار خفض اسعار الفائدة.

وأشار إلي أنه من المحتمل الفترة المقبلة تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر بعد قرار خفض اسعار الفائدة، متوقعا استمرار أسعار الفائدة بعد التخفيض حتى نهاية العام الجاري



وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

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