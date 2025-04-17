كريم بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام الفتح في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن لوران بلان المدير الفني لفريق اتحاد جدة، عن التشكيل الرسمي لفريقه امام الفتح في المباراة التي ستقام بينهما في الجولة الثامنة والعشرين في النسخة الحالية من بطولة الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة

ويسعى فريق الفتح بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الاتحاد متصدر البطولة والذي يدخل اللقاء وعينه على نقاط المباراة للحفاظ على فارق الصدارة في مشوار العودة لمنصات التتويج.

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري النسخة الحالية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة متقدمًا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الهلال المتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، بينما يحتل الفتح المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة ويصارع للهروب من مناطق الهبوط

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