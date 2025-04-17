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محافظات

شابّان ينهيان حياة بعضهما طعنًا في مشاجرة بالإسكندرية

شابّان ينهيان حياة
شابّان ينهيان حياة بعضهما طعنًا في مشاجرة بالإسكندرية

شهدت منطقة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية مصرع شابين في مشاجرة بينهم بعد أن طعنا الشابين أبناء عمومة واحدة كل منهما بسلاح أبيض مما أدى إلى مصرعهما وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

 

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البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ عن وقوع مشاجرة بين شخصين على طريق الكورنيش بمنطقة الدخيلة وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ.

وتبين من الفحص مصرع شابين أبناء عمومة، إثر خلاف بينهما تطور إلى مشاجرة واشتباك حتى طعن كل منهما الآخر طعنات أودت بحياتهما وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 

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