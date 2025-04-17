كأس مصر، يد الزمالك يفوز على طلائع الجيش ويضرب موعدا مع الأهلي بالنهائي

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "رجال"، إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 24 - 22، في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 10 - 9، وفي الشوط الثاني واصل أبناء ميت عقبة تفوقهم لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 24 - 22.

الزمالك يضرب موعدا مع الأهلي

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في الدور النهائي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

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