الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس مصر، يد الزمالك يفوز على طلائع الجيش ويضرب موعدا مع الأهلي بالنهائي

يد الزمالك
يد الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "رجال"، إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 24 - 22، في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 10 - 9، وفي الشوط الثاني واصل أبناء ميت عقبة تفوقهم لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 24 - 22.

الزمالك يضرب موعدا مع الأهلي

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في الدور النهائي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك طلائع الجيش نادي الزمالك الزمالك وطلائع الجيش يد الزمالك الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

الزمالك نافيا خبر الـ70 مليون: مستحقات زيزو لا تتجاوز 9 ملايين جنيه

ميدو يرفض رحيل بيسيرو عن الزمالك ويوصي بهذا الأمر

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

بعد إزالتها، حقيقة إعادة صورة زيزو مع أساطير الزمالك بملعب الناشئين

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

اليوم، الزمالك يتشبث بأمل الصعود بكأس عاصمة مصر من بوابة سموحة

برشلونة يخسر من دورتموند بثلاثية ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا (صور)

أخبار الرياضة اليوم: رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية بالدوري.. إصابة وسام أبو علي في مران الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

البنوك تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

احتجاز رئيس، إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله لزيارة سوريا

أسباب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة وعلاقته بالتضخم في مصر والعالم

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

رئيس دينية الشيوخ: حب الشعب المصري لآل البيت يتفق مع صحيح الدين

خواطر الشعراوي، هؤلاء أعظم درجة عند الله وهم الفائزون (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية