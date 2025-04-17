الذكاء الاصطناعي يحدد صفقات إنقاذ ريال مدريد

تشهد كرة القدم تحولا كبيرا في ظل اتجاه العديد من الأندية للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين قراراتها الإدارية لتطوير اللعبة.

ومن بين الأدوات الأكثر تقدمًا في هذا المجال هو (PLAIER)، وهو نظام يعمل مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 ألف لاعب من أكثر من 200 دولة، ويقدم تحليلًا شخصيًا بناءً على أسلوب لعب كل فريق.

وعقب خروج ريال مدريد الإسباني من دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال الإنجليزي، اختار هذا النظام التكنولوجي اللاعبين الأكثر توافقًا مع الريال في خمسة مراكز رئيسية وهي: الظهيرين، ولاعبي الوسط، والأجنحة.

وأوضح يان ويندت، الرئيس التنفيذي والمؤسس للشركة المسئولة عن هذا النظام التكنولوجي، أن هذا النظام يقيس مساهمة اللاعب في نجاح الفريق، وتحليل أسلوب لعبه وموقعه في الملعب قبل البحث عن ملفات تعريف مماثلة من حيث الكفاءة، والأسلوب، والدور.

3 لاعبين لدعم الظهير الأيمن في ريال مدريد

واختار النظام بحسب صحيفة "ماركا" 3 لاعبين لتدعيم مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد على رأسهم ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي، بجانب ريس جيمس لاعب تشيلسي الإنجليزي، وجوزيب ستانيسيتش لاعب بايرن ميونخ.

وأشار ويندت إلى أن كل لاعب من هذا الثلاثي يتميز بمساهمته الهجومية وقدرته على الإبداع من الجناح، موضحًا أن أرنولد ممتاز في العديد من مواقف الظهير الأيمن، لكن لديه نقاط ضعف معينة في مناطق مثل الاعتراضات والمبارزات الهوائية والمواجهات الفردية".

وأضاف: "رغم أن التعاقد مع أرنولد بدون تكلفة قد يكون منطقيًّا من الناحية الاقتصادية، ولكن ريس جيمس هو الخيار الأفضل؛ فهو لديه نقاط ضعف أقل ويتفوق أيضًا في العديد من الجوانب".

الجبهة اليسرى وبديل كروس وفينيسيوس في ريال مدريد

على الجانب الأيسر، اختار هذا النظام اللاعب أوليكساندر زينشينكو نجم آرسنال، بجانب ماكسيميليان ميتلشتات لاعب شتوتجارت وأحد أبرز نجوم الدوري الألماني هذا الموسم، ولويس هال لاعب نيوكاسل الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق المدريدي.

ومع اعتزال توني كروس، يبحث محرك ريال مدريد عن لاعب مميز يستطيع تقديم الدعم الهجومي في ظل عدم وجود لاعب بهذه المواصفات سوى داني سيبايوس.

أفضل المرشحين لشغل هذا الدور كمنظم مع وصول ورؤية للعبة هم برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجيمس ماديسون لاعب توتنهام الإنجليزي، وجوي فيرمان لاعب آيندهوفن الهولندي، وجميعهم يتمتعون بسجلات هجومية ملحوظة وإبداع في التمريرة النهائية.

اختار النظام أيضا أكثر من عنصر لاختيار بديل للاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور حال رحيله.

ووضع هذا النظام جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ولويس سينيستيرا لاعب بورنموث الإنجليزي، وأليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مركز الجناح الأيمن، اختار نوني مادويكي لاعب تشيلسي، وهو جناح يتمتع بقدرة فائقة على المراوغة، بجانب إستيفاو لاعب بالميراس البرازيلي، وبوكايو ساكا لاعب آرسنال الإنجليزي.

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