أسعار ومواصفات سيارات MINI Cooper خماسية الأبواب (صور)

طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية MINI في مصر، طراز MINI Cooper 5-Door الجديد كليًّا إلى السوق المصرية، وتتوافر حاليًا بسعر يصل نحو 2.750.000 جنيه.

حصلت سيارات ميني علي شبك تهوية كبير ثماني الأضلاع مقسّم إلى قسمين مع لمسات سوداء داكنة، يُزينه على الجانبين مصباحان دائريان وأضواء وَضح النهار فئة LEDً ويفصل شبك التهوية أفقيًّا شريط مِن نفس لون الهيكل الخارجي أكثر نحافة مِن ذلك المتواجد بالشقيق MINI Cooper 3-Door.

اللمسات الخارجية المميّزة

ومِن بين اللمسات الخارجية المميّزة الأخرى يُمكن ذكر غطاء المحرك القصير، والمصابيح الأمامية والخلفية متغيِّرة الشكل التي تَعرض أوضاع إضاءة مختلفة، والعجلات قياس ١٧ بوصة، بالإضافة إلى خيارات ألوان مختلفة للسقف، تتضمّن اللون الأسود أو الأبيض أو الأزرق متدرّج الألوان الذي هو خليط مِن ثلاثة ألوان مختلفة معًا، وأخيرًا لون الهيكل الخارجي نفسه.



زادت أبعاد MINI Cooper 5-Door وكَبُر حجمها بشكل لافت مع الاستعانة ببابين إضافيين؛ حيث زاد طول قاعدة عجلاتها بمقدار ٧٢ ملم، بينما زاد الطول الإجمالي بمقدار ١٧٢ ملم، مقارنة بالنسخة ثلاثية الأبواب، مما أتاح مساحات أكبر داخل المقصورة التي تستوعب خمسة ركّاب بالغين بكل سهولة ويُسر حتى مع الرحلات الطويلة.



وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية التي توفّر مقاعد لخمسة ركّاب بالطراز MINI Cooper

5-Door، فإنها لازال يَغلُب عليها طابع البساطة الذي سبق ورأيناه مع النسخة ثلاثية الأبواب، علمًا بأن مقصورة الموديلين الشقيقين مستوحاة بدورها مِن سيارة MINI Cooper الكلاسيكية الأصلية في خمسينيات القرن الماضي. بمجرد الدخول إلى المقصورة، أول ما يشدّ الانتباه هو تلك الشاشة المستديرة الجديدة فئة OLED قياس ٩.٤ بوصات التي تتوسّط لوحة القيادة، وهي تعمل عمل شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي ولوحة العدادات الرقمية.

و تعمل هذه الشاشة الرقمية المتطوّرة بأحدث أنظمة التشغيل العائدة للعلامة البريطانية MINI Operating System 9، كما توفر سبعة أوضاع مختلفة MINI Experience Modes، وهم: Core، وGreen، وGo-Kart، وTimeless، وVivid، وBalance، وTrail.



التجهيزات القياسية التي تتضمّن مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، ونظام الدخول السهل دون استخدام المفاتيح التقليدية، وشاحن المحمول اللاسلكي، وفتحة السقف البانورامية، وعجلة القيادة الرياضية المزوّدة بخاصية التدفئة، والمقاعد الرياضية المكسوة بجلد Vescin، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (Head-Up Display)، بخلاف المقاعد الرياضية الأمامية التي يُمكن التحكم في وضعيتها يدويًّا، وغيرها.



وبالنسبة لتجهيزات السلامة والأمان بالنسخة خماسية الأبواب من MINI Cooper، فنجدها تضمّ العديد من الأنظمة الإلكترونية المتطوِّرة، أبرزها باقة أنظمة Active Guard التي تشمل نظام التحذير من الاصطدامات الأمامية مع إمكانية التدخّل بالكبح، ونظام التحذير عند الانعطاف يسارًا مع خاصية الكبح، وكذلك نظام المساعدة بمراوغات التوجيه لتجنّب اصطدام أمامي حتمي Evasion Assistant.

هناك كذلك أنظمة سلامة وأمان مميّزة أخرى مثل مؤشر تآكل وسادة الكبح، ونظام التحكُّم الديناميكي بالمكابح (DBC)، ونظام التحكُّم الإلكتروني بالثبات (DSC)، ونظام التحكم في السيارة أثناء الانعطاف بتفعيل الكَبح (CBC)، وأيضًا نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، وإطارات تسير بعد انثقابها، بخلاف الوظائف المساعدة لاصطفاف السيارة.



تتوافر MINI Cooper خماسية الأبواب الجديدة كليًّا في مصر بمحرك سعة ١.٥ لترات مِن ثلاث أسطوانات مع شاحن توربيني بقدرة ١٥٦ حصانًا و٢٣٠ نيوتن-متر مِن عزم الدوران. يأتي هذا المحرك القوي متصلًا بعلبة تروس أوتوماتيكية سباعية النسب (ستيبترونيك)، وهو قادر على دفع السيارة الهاتشباك الرياضية خماسية الأبواب من السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٨ ثوان، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٢٥ كلم/ساعة.

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