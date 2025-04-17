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رياضة

الدوري السعودي، الشباب يتعادل سلبيًا أمام الأخدود في الشوط الأول

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

تعادل فريق الشباب أمام مضيفه الأخدود سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي.

تشكيل الشباب أمام الأخدود 

 

تشكيل الأخدود أمام الشباب

 

 


ترتيب الشباب والأخدود قبل المباراة

 

ويخوض الشباب اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 49 نقطة جمعها من 15 انتصارًا و4 تعادلات مقابل 8 هزائم، بينما يعاني الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة فقط من 6 انتصارات و6 تعادلات و15 خسارة، ويسعى كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يتطلع الشباب للاقتراب من المربع الذهبي بينما يتمسك الأخدود بأمل الهروب من مناطق الخطر.

ويدخل الشباب هذه المواجهة بثقة عالية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر سبع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق خمسة انتصارات وتعادلين، وهو ما يرفع طموحات الجماهير لمواصلة الزحف نحو مراكز الصدارة خصوصًا بعد الفوز الأخير على الخلود بهدفين دون رد.

نتائج المواجهات السابقة بين الشباب والأخدود


تشير الأرقام إلى تفوق نسبي لفريق الأخدود في تاريخ المواجهات المباشرة مع الشباب في دوري المحترفين، إذ لم يسبق للشباب تحقيق أي فوز خلال ثلاث مواجهات، حيث انتهت مباراتان بالتعادل بينما حسم الأخدود المواجهة الثالثة لصالحه، وكان آخر لقاء جمع الفريقين قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله في الدور الأول يوم 22 نوفمبر 2024.

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الدوري السعودي فريق الشباب الاخدود تشكيل الشباب

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