غليان في اتحاد اليد.. انقسام المجلس يهدد الاستقرار.. والتعاقد مع “باسكوال” يهدر الملايين

دخل اتحاد كرة اليد نفقا مظلما جديدا بسبب الخلافات والانقسامات التى باتت تهدد استقرار مجلس الإدارة، وذلك بالتزامن مع اتخاذ عدد من القرارات الفنية والإدارية التى اعتبرها البعض استعراض “عضلات” من جانب رئيس الاتحاد خالد فتحي.

وتبنى خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد توجها خلال الفترة الأخيرة بضرورة الاستغناء عن المدير الفنى الإسبانى كارلوس باستور، رغم النجاحات التى حققها مع الفراعنة وكان أحدثها احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2025، والتى أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ورغم تمسك “باستور” باستكمال مشروعه مع المنتخب الوطنى لكرة اليد، وموافقته على تجديد تعاقده بنفس الشروط القديمة، إلا أن رئيس الاتحاد قرر الاتفاق والتعاقد مع مدير فنى جديد، على عكس رغبة عدد من أعضاء المجلس، لتبدأ رحلة جديدة من الخلافات والانقسامات.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد، أن قرار التعاقد مع الإسبانى تشافى باسكوال سيكلف خزينة الاتحاد ما يقارب الـ45 ألف يورو شهريا، وهو مبلغ ضخم، ويصل إلى ضعف الراتب الذى يتقاضاه باستور والمقدر بـ22 ألف يورو.

وقال المصدر، إن باسكوال يتولى حاليا مهمة تدريب فريق فيزبريم المجري، واتفق على تولى مسئولية المنتخب الوطنى شرط أن يستمر فى عمله مع العملاق المجري، وهو ما يعيد إلى الأذهان أزمات المدربين غير المتفرغين مع المنتخب، خاصة فى ظل مرحلة حرجة تتطلب تركيزا كاملا من أجل استكمال مرحلة الإحلال والتجديد وإدخال عناصر شابة إلى القوام الرئيسي.

وفى المقابل أبدى مسئولو وزارة الشباب والرياضة تحفظهم على قرار التعاقد مع مدير فنى غير متفرغ لتولى مسئولية تدريب المنتخب الوطنى لكرة اليد، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على مشاركة الوزارة فى تحمل جزء من راتب الجهاز الفنى الجديد.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد دخل فى أزمات أيضا مع الشركة الراعية، بسبب بعض القرارات والأمور الإدارية والتنظيمية، وهو ما يهدد بحدوث أزمة مالية كبيرة تؤثر على سير العمل داخل الاتحاد والمنتخبات.

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