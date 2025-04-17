فتح باب التقديم لـ شقق الإسكان 2025، بدأ التقديم لحجز شقق المرحلة الأولى للاسكان المتوسط والتى تطرحها وزارة الاسكان، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، ومنصة مصر العقارية.

فتح باب التقديم لـ شقق الإسكان 2025

ويضم الطرح المرحلة الأولى للوحدات تشمل مشروعات (ديارنا - جنة وسكن مصر - إسكان حر - إسكان متنوع)، بهدف التنوع في طرح الوحدات السكنية لتلبية مختلف شرائح الدخل.

والتقديم والحجز من خلال موقع حجز بنك التعمير والإسكان على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

تفاصيل التقديم على شقق الإسكان 2025

والطرح بمدن ( القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - بدر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - طيبة الجديدة - سوهاج الجديدة)، ووحدات جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.

أسعار شقق الاسكان المتوسط بالمدن الجديدة

كما حددت وزارة الإسكان أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط، والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة.

- القاهرة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيه للمتر.

- حدائق أكتوبر ١٨٩٠٠ جنيه للمتر.

- العبور الجديدة ١٨٧٠٠ جنيه للمتر

- مدينة بدر ١٨٣٠٠ جنيه للمتر

- العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

- مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

- برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

- طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

- سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

- ناصر الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه.

مساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م2

وفي هذا الإطار تقوم وزارة الإسكان بجهد كبير نحو تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، ومن هنا فسيتم التعاون والتنسيق مع "منصة مصر العقارية"، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة وهناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الذي نتحدث عنه اليوم، كما أن المنصة تهدف إلى تسهيل الوصول والشراء والتحقق وخدمة المواطن والمستثمر، وحسن إدارة المنظومة العقارية، وإصدار رقم تعريفي لكل عقار- مسوق عقاري - مطور عقاري.

الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم أكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبرى شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).

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