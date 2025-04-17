أول تعليق للفنان محمد ممدوح بعد فوزه بجائزة مهرجان جمعية الفيلم السنوي

حصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل دور ثاني من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته الـ٥١، عن دوره في فيلم "أهل الكهف" للمخرج عمرو عرفة.



في هذا السياق قال محمد ممدوح إن الحكاية فى "أهل الكهف" تاريخية وأعجبنى بها الحروب، وتحديدا من العصور الرومانية، فهى تجربة جديدة، فعجبتنى، فأنا واحد من الـ٦ أو الـ٧ من أهل الكهف، وتتوالى الأحداث فى ٣٠٠ سنة.

وأضاف محمد ممدوح أن المشاركة في هذا العمل مع فريق الفيلم، والمخرج عمرو عرفة وخالد النبوى ومحمد فراج وغادة عادل من أبرز الأسباب التى كانت تضيف بهجة خلال العمل.

قصة فيلم "أهل الكهف" مستوحاة من مسرحية توفيق الحكيم، حيث يتناول الفيلم فى إطار خيالى قصة مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

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