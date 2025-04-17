مذبحة للنجوم في ريال مدريد بعد توديع دوري أبطال أوروبا.. الإطاحة بـ 5 لاعبين منهم قائد الميرنجي.. ورقم سلبي يضرب مبابي

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمقصلة في صفوف اللاعبين بعد الهزيمة من آرسنال الإنجليزي ذهابًا وإيابًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

5-1 مجموع هزيمة ريال مدريد ضد آرسنال

وتعرض ريال مدريد إلى هزيمة مؤلمة في ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام آرسنال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ليودع البطولة بالخسارة بمجموع المباراتين 5-1، بعدما خسر ذهابًا في لندن بنتيجة 0/3.

وبات الفريق الملكي ينافس على لقبين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي برشلونة، في حين وصل لنهائي كأس ملك إسبانيا في مواجهة الغريم النادي الكتالوني.

5 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد بعد توديع دوري أبطال أوروبا

ترك الخروج أمام آرسنال جرحًا عميقًا في ريال مدريد وأطلق جرس الإنذار في القيادة العليا للنادي الأبيض، حيث بدأت الإدارة بالفعل في رسم خطة تتضمن تطهير غرفة تبديل الملابس بشكل كامل.

ووفقًا لشبكة "fichajes" الإسبانية، فإن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قررت الإطاحة بخمسة لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم التشكيلة بلاعبين جدد.

ويعتبر فران جارسيا الظهير الأيسر الراحل الأول عن صفوف الميرنجي، فرغم الفرص التي سنحت له، فشل في ترسيخ مكانه كخيار موثوق به في مركز الظهير الأيسر، حتى في غياب فيرلاند ميندي، وقد أثار أداؤه عدة تساؤلات مما يضعه على منحدر الخروج.

كما أن ديفيد ألابا ليس مدرجًا أيضًا في خطط المشروع الجديد، فالإصابات منعته من الاستمرارية، وعندما كان في الملعب كان مستواه بعيدًا عما أظهره في مواسمه مع بايرن ميونخ، حيث يؤدي افتقاره للكفاءة البدنية وضعف أدائه إلى إجبار النادي على البحث عن حلول أخرى لقلب الدفاع.

وكذلك الفرنسي أوريلين تشواميني، الذي جاء كرهان قوي لتعزيز خط الوسط، لم يعط الجودة المطلوبة منه في اللحظات الحاسمة، وقد كان تأثيره محدودا ولم ينجح في الإقناع كقطعة رئيسية في صفوف الملكي.

بينما لم يظهر لوكاس فاسكيز قائد الفريق، الذي يستخدم بديلا في عدة مراكز بالمستوى المطلوب للتنافس على أعلى مستوى أوروبي.

وأخيرا، يبدو أن الشاب التركي الواعد أردا جولر الذي لم يحصل على المساحة أو الفرصة الكاملة محكوم عليه بالرحيل على الأقل على سبيل الإعارة، حيث كان تأثيره ضئيلًا، وفي نادً مثل ريال مدريد، لا يوجد وقت للانتظار لفترة طويلة.

رقم سلبي يضرب مبابي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وواصل نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي، تقديم عروضه السلبية في دوري أبطال أوروبا، وفشله في قيادة فريقه ريال مدريد للتأهل للدور قبل النهائي.

وفشل مبابي في تسجيل أي أهداف خلال مباراتي فريقه ريال مدريد أمام آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ريال مدريد يتجه لتأجيل إقالة أنشيلوتي بسبب الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تتجه لتأجيل قرار إقالة المدرب كارلو أنشيلوتي بعد أن كانت التقارير السابقة تشير إلى الإطاحة بالعجوز الإيطالي حال توديع دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الخروج الأوروبي ربما يكون بداية لزلزال تغييرات داخل النادي الملكي، والبداية مع الجهاز الفني.

وأضافت الشبكة: "أنشيلوتي بدا عاجزًا عن إعادة التوازن لفريقه هذا الموسم، إذ لم يجد التوليفة المثالية حتى منتصف أبريل الجاري، وفشل في تعويض الغيابات المتكررة التي أرهقت الملكي".

وتابعت: "النتيجة: ريال مدريد لا يلعب كرة قدم مقنعة، لا في الهجوم، ولا في الوسط، ولا حتى في الدفاع".

وأشار التقرير إلى أن الإدارة بدورها لا ترغب في اتخاذ قرار بإقالة أنشيلوتي الآن، لكنها تعلم أن السقوط أمام برشلونة في نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل الجاري أو الدوري الإسباني 11 مايو المقبل قد يُعجل برحيله.

وأتمت الشبكة: "أنشيلوتي لم يعد محصنا، ولا شيء سيمنحه قبلة الحياة سوى الفوز بالألقاب المتبقية، وعلى رأسها الليجا ومونديال الأندية، الذي يمثل أهمية مالية ورياضية هائلة للنادي".

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