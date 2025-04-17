الخميس 17 أبريل 2025
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حوادث

استعجال التحريات بشأن ضبط أجنبي بحوزته مخدرات بـ 10 ملايين جنيه

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الأموال العامة،باستعجال التحريات لأحد العناصر الإجرامية يحمل جنسية أجنبية، وذلك أثناء محاولته جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج داخل البلاد، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أكدت قيام المتهم بالتخطيط لجلب شحنة من المواد المخدرة، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات القانونية، وأسفر ذلك عن ضبطه متلبسًا بحيازة نحو 4 كيلو جرامات من مادتي الإكستاسي (MDMA) والكوكايين، بالإضافة إلى عدد كبير من الطوابع والأقراص المخدرة، فضلًا عن بندقية خرطوش.

مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه

وبحسب التقديرات، بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة، ومواصلة الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية لحماية النشء والمجتمع.

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