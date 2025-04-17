ليلة الجمعة هي ليلة ختام الأسبوع وفيها يلجأ البعض إلي محاسبة نفسه علي ما ارتكب من ذنوب وآلام وأحيانا ما يصاب بالهم والحزن ويشعر بضيق في القلب وحسرة في النفس وقد أردنا نبينا الكريم الي الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة حيث إن ليلة الجمعة من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء وفي هذا الإطار نستعرض معطم دعاء ليلة الجمعةلراحة القلب والبدن وتفريج الكروب وفك الضيق فإلى التفاصيل.

دعاء ليلة الجمعة لراحة القلب والبدن

الصلاة على النبي من أسباب تفريج الكروب وإزالة الهموم

من المعلوم والصحيح والمجرب عرفا، أن الصلاة علي النبي من أسباب تفريج الكروب وإزالة الهموم فعن أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثان؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ـ وأحمد، وحسنه ابن حجر والألباني.

دعاء الهم والحزن

اللَّهُمَّ إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيِّ حكمك عدلٌ فيِّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني، وذهاب همِّي.

اللَّهُمَّ اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا.

اللَّهُمَّ إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتغفر ذنبي وتُحصِّن فرجي وتُنوِّر قلبي وتغفر ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللَّهُمَّ أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك أعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر وأعوذ بك من المأثم والمغرم.

اللَّهُمَّ أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللَّهُمَّ إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللَّهُمَّ إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعت

دعاء يريح القلب والنفس قصير



لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.

الْلَّهُم إرْزُقْنِي الْرِّضَى وَرَاحَة الْبَال، الْلَّهُمَّ لاتكسّرِ لِيَ ظُهْرًَا وَلاتُصَعبُ لِيَ حَاجَةٌ وَلا تعْظّمْ عَلَيَّ أَمْرًا، الْلَّهُمَّ لاتَحَنِيّ لِيَ قَامَة وَلا تَكْشِفْ لِيَ سِترًَا وَلاتُفْضّحُ لِيَ سَرَّا

فضل الصلاة علي النبي ليلة الجمعة

الصـلاة على النبي عامة لها فضل عظيم، ويزداد هذا الفضل ويكثُر الأجر بالصلاة عليه، في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهذا ما جاء به الحديث حاثًّا عليه ومحفزًا للقيام به، فعن أوس بن أوس قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلم: «إنَّ من أفضَلِ أيامِكُم يومَ الجُمُعة؛ فأكْثِرُوا علي مِن الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضةٌ عليَّ»، قال: فقالوا: يا رسولَ الله، وكيف تُعرَضُ صلاتُنا عليك، وقد أرَمْتَ؟ قال: يقولون بَليتَ، قال: «إن الله حرَّم على الأرضِ أجْسادَ الأنبيـاء.

وقد جاء في أحاديث كثيرة بيان فضيلة هذا اليوم؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلـم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أُخرج منها».

ويوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها عند الله، وقد تميز بخصال وخلال ليست في غيره، ومن خصاله أن يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله تعالى، وقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِالْمُنْذِرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ، خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ، وَلَا رِيَاحٍ، وَلَا جِبَالٍ، وَلَا بَحْرٍ، إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ».





دعاء ليلة الجمعة لراحة القلب والبدن

من روائع الدعاء في ليلة الجمعة:

اللهم إني أسألك خير الأيَّام وخَير ما أتت بِه، وأسألك راحةً في القلب، ومَغفرة للذنب، وسِعةً في الرزق، وحياةً كما أتمنَّى.. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك ومن عزمنا إلى عزمك ومن ضعفنا إلى قوتك ومن انكسارنا إلى عزتك ومن ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك.. ربي إنا نسألك بنور وجهك أن تجعلنا وأهلنا في حرزك وحفظك حتى نلقاك وأن تغفر لنا وأنت راض عنا.

اللهم أنَت ربِّي، لا يخفى عليك ما في قلبي، فاللهم طمأنينة منك.. يارب أعوذ بك من ضيقة القلب، وشعور لا يُشكى ولا يفهم.. اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكي لمن لا يخشى عليّ من حزني.. اللهم إني أُفوض دنياي كلها إليك.

اللهٰم إنا نسألك همًّا راحلًا ويومًا رائعًا وقلبًا مُطمئنًا ورزقًا كثيرًا وتيسيرًا لأمورنا، ولا تجعل بيننا وبينك بابًا إلا فتحته ولا حاجِزًا إلا كسرته ولا ذنبًا إلا وغفرته، فلك الحمد على ما قضيت ولَك الشكر على ما أنعمت.. اللهم فرج كربنا كما وعدت.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى اللهم بشرني بما انتظره منك وانت خير المبشرين.

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والِدَيّ ووأنْ أعمَلَ صالحًا ترضاه وأدخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

يارب لا تدع أمرًا في صدري ٳلا وحللتهَ لي ولا حلمًا سكن في قلبي طويلًا ٳلا ويسّرته لي.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وخزي الآخرة

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