الخميس 17 أبريل 2025
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أخبار مصر

السياحة والآثار تنظم جناحًا للترويج للمقصد المصري ببطولة الجونة المفتوحة للإسكواش

بطولات الإسكواش
بطولات الإسكواش

 تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في رعاية النسخة الثالثة عشرة لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش للرجال والسيدات المحترفين، والمقامة خلال الفترة من 12 وحتى 18 أبريل الجاري.

 

بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش

 يأتي ذلك في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار واستراتيجية الوزارة لإبراز المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ليكون الأكثر تنوعًا في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية.

 

وتشارك الوزارة بجناح سياحي بمقر البطولة مزود بشاشة لعرض الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى المواد الدعائية للترويج للمقومات والمنتجات والأنماط السياحية وأماكن الجذب السياحي التي تذخر بها المحافظات والمدن السياحية المصرية.

كما تقوم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتوزيع الهدايا التذكارية على اللاعبين المشاركين في البطولة وعلى الجمهور، بالإضافة إلى قيامها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح فاعليات هذه البطولة وخروجها بالشكل اللائق وبالمظهر المشرف أمام اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم والجمهور الذي سيحرص على حضور ومتابعة فعالياتها.

 

أجندة منتج السياحة الرياضية بمصر

 ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى حرص الهيئة على المشاركة في رعاية ودعم مثل هذه البطولات الرياضية التي من شأنها إثراء أجندة منتج السياحة الرياضية بمصر خاصة في ظل ما تشهده هذه البطولة من مشاركة واسعة من محترفي رياضة الإسكواش على مستوى العالم وما يتمتعون به من نسب متابعة ومشاهدة عالية من الجمهور المحب والمهتم رياضة الإسكواش مما سيكون له بالغ الأثر في الترويج والدعاية السياحية لمصر بصفة عامة ولمحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة حيث تعد مصر إحدى أهم المقاصد السياحية على خريطة السياحة العالمية ولاسيما لما تتمتع به مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة وأمن وأمان يؤهلها لاستضافة مثل هذه الأحداث علي أرضها.

 
تجدر الإشارة إلى أنه يقوم بتنظيم هذه البطولة شركة آي إيفينتس بالتعاون مع الاتحاد المصري للإسكواش، بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات، ويشارك بها أكثر من 60 لاعبا ولاعبة دوليين يمثلون العديد من دول العالم فضلًا عن مشاركة أول 16 لاعبا ولاعبة على مستوى العالم بالتصنيف الدولي نظرًا لجوائزها وتصنيفها؛ حيث تعد البطولة إحدى أبرز البطولات البلاتينية التابعة للاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش PSA، كما تعد ضمن أكبر ثمانية بطولات دولية للمحترفين على مستوى العالم.

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