وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيرته البحرينية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بزيارة سريعة لمملكة البحرين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة، وذلك تلبية لدعوة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بمملكة البحرين.

سبل وآليات الترويج للوجهات السياحية بين مصر والبحرين

وخلال الزيارة التقى وزير السياحة والآثار مع فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بمملكة البحرين، حيث ناقشت سبل وآليات الترويج للوجهات السياحية في البلدين من خلال الإعداد والتسويق لبرامج سياحية تكاملية مشتركة بينهما مما يسهم في رفع معدلات التبادل السياحي بهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لهما خاصة من الأسواق البعيدة.

كما ناقش وزير السياحة والآثار خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي في الشأن السياحي، ومناقشة إمكانية تبادل الخبرات في مجالات السياحة المستدامة والسياحة الرياضية، وتنظيم معارض أثرية مصرية بمملكة البحرين، والتعاون في مجال التدريب للعاملين في مجال السياحة والضيافة.

وتطرقت المباحثات الثنائية بين الوزيرين إلى مذكرات التفاهم التي من المقرر توقيعها على مستوى القيادة السياسية في البلدين خلال الفترة المقبلة، والتي ستتضمن عدة محاور لأوجه التعاون في مجال السياحة وخاصة في المعارض السياحية والتدريب والتنشيط السياحي.

تعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من المنتجات السياحية

وشهد اللقاء أيضًا بحث مقترح تنظيم لقاءات وورش عمل سياحية مهنية مشتركة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها البحرينية، لتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من المنتجات السياحية لاسيما منتج سياحة حفلات الزفاف والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض MICE.

وخلال اللقاء، أكد شريف فتحي على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى سعي البلدين لتعزيز مزيد من التعاون الثنائي المشترك في مجالات عدة منها مجال السياحة.

ومن جانبها، رحبت وزيرة السياحة البحرينية، بوزير السياحة والآثار مؤكدة على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر تاريخية ممتدة أسهمت في وصول العلاقات الثنائية إلى مستوياتها المتقدمة في شتى المجالات، وخاصة على الصعيد السياحي، مشيرةً إلى دور الزيارات الرسمية المتبادلة في توسيع نطاقات الشراكة، وتطوير مسارات التعاون والتنسيق والدفع بها نحو آفاق أشمل، بما يحقق تطلعات الجانبين.



وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل تنفيذي من الوزارتين لبدء العمل الفعلي في أسرع لتنفيذ أطر التعاون المشترك بين البلدين التي تم مناقشتها خلال هذا اللقاء وحتى يتم توقيع الاتفاقيات بشكل رسمي.

بحث الرؤى المشتركة لدفع الاستثمارات السياحية المتبادلة

كما التقى الوزير مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين ورئيس الجانب البحريني في اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث الرؤى المشتركة لدفع الاستثمارات السياحية المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمعرفة واستثمار الأحداث الكبيرة في مصر والبحرين للترويج للبلدين وجذب مزيد من الحركة السياحية لهما.

وعقب اللقاء، اصطحبت وزيرة سياحة البحرين، شريف فتحي والوفد المرافق له في جولة بأرض المعارض الموجودة بالبحرين. كما تم تنظيم جولة للوزير، زار خلالها قلعة البحرين الأثرية التي تعتبر أحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، إلى جانب زيارة متحف القلعة الذي يعرض حوالي 500 قطعة أثرية من أهم المقتنيات المكتشفة بالقلعة، والتي تستعرض الحقب التاريخية التي مرت على هذا الموقع.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور سلمان المحري مدير عام الآثار بهيئة البحرين للثقافة والآثار، عن القلعة وموقعها المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وما بها من أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تم اكتشافها على مدار الخمسين عام الماضية والتي تبرز أهمية الموقع على مر القرون. ومن جانبه، أعرب السيد الوزير عن إعجابه بما شاهده من قطع ومباني أثرية بموقع القلعة والمتحف الخاص بها ليروي جزء من تاريخ البحرين.

وخلال زيارته، شهد شريف فتحي الاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات الاحتفال الدولي بجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج "فورمولا وان لعام 2025"، والذي أُقيم يوم 13 أبريل الجاري ويعتبر أكبر فعالية سياحية رياضية في مملكة البحرين.

وثمن شريف فتحي أهمية مثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى المتنوعة التي يتم تنظيمها أو استضافتها في الدول المختلفة، مشيرًا إلى أنها تساهم في الترويج السياحي لهذه الدول وجذب شرائح مختلفة من السائحين إليها وبما يساهم في رفع مكانة الدولة سياحيًا ويعمل على تحقيق مستهدفاتها في زيادة النمو السياحي.

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