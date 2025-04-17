كأس عاصمة مصر، فاركو يسجل هدفين في دقيقتين بمرمى الأهلي

سجل محمد أيمن وعمرو ناصر هدفين في دقيقتين لفريق فاركو بمرمى الأهلي في الدقائق 16 و18 لتصبح النتيجة 0/2، في المباراة التي تقام اليوم الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي ضد فاركو

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - معاذ عطية - معتز محمد - علي معلول.

خط الوسط: فارس الشافعي - يوسف عفيفي - هشام مصطفى - محمد عاطف - عمر الساعي.

الهجوم: محمد رأفت.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كامل - إسلام عبد الله- طارق فوزي- محمد رضا - آدم سمير - أحمد عزت - سيف أيمن - حسام عادل - سمير محمد.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: وليد مصطفى - أحمد عوض – أحمد جمال – محمد أيمن.

خط الوسط: سيف العجوز – خليل حجي - مازن عادل – أحمد محمد - عبد الرحمن العشري.

خط الهجوم: عمرو ناصر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فارس السيد – عمر رضا – محمد عز – سيف رفيق – محمود فرحات – باباكار نداي – عزمي غوما – محمد فخري – أحمد فؤاد.

ترتيب مجموعة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

1- إنبي 6 نقاط

2- طلائع الجيش 4 نقاط

3- فاركو نقطة

4- الأهلي بدون نقاط

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