تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، عصر اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل فاركو ضد الأهلي في كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل فاركو ضد الأهلي في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نديم

الدفاع: وليد مصطفى - أحمد عوض – أحمد جمال – محمد أيمن

الوسط: سيف العجوز – خليل حجي - مازن عادل – أحمد محمد - عبد الرحمن العشري

الهجوم: عمرو ناصر

ويجلس على مقاعد البدلاء: فارس السيد – عمر رضا – محمد عز – سيف رفيق – محمود فرحات – باباكار نداي – عزمي غوما – محمد فخري – أحمد فؤاد

تشكيل الأهلي أمام فاركو في كأس عاصمة مصر

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 تشكيل مباراة فاركو التي تنطلق بعد قليل في كأس عاصمة مصر وجاء التشكيل كالتالي.

مباراة الأهلي وفاركو

ويخوض النادي الأهلي مباراة فاركو اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا نظرا لتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بجنوب إفريقيا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة فاركو في مباراة تُعد تحصيل حاصل، بعد أن فقد رسميًا كل حظوظه في التأهل من دور المجموعات، وذلك عقب خسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام إنبي وطلائع الجيش، ما أدى إلى تأكيد وداعه للبطولة.

وبرغم من خوض الأهلي المباراة كتحصيل حاصل لكن المارد الأحمر يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجهة، حيث لم يحصل الأهلي على أي نقاط في البطولة حتى الآن.

ويسعى فريق فاركو لتحقيق الفوز على الأهلي من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة، بشرط فوزه على الأهلي وخسارة طلائع الجيش أمام إنبي.

حكام مباراة الأهلي وفاركو

ترتيب مجموعة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

1- إنبي 6 نقاط

2- طلائع الجيش 4 نقاط

3- فاركو نقطة

4- الأهلي بدون نقاط

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو في كأس عاصمة مصر اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.