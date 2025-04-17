تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بمدارس العامرية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الخميس، بجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة مصطفى الجبلى الإعدادية بنين بإدارة العامرية التعليمية، وذلك بحضور الأزوك مدير عام الإدارة وخلود أبو العلا وكيل الإدارة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وتفقد الفصول الدراسية وأشاد بالانضباط وتفاعل الطلاب.

كما أشاد بانضباط العملية التعليمية وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، وكذلك الانضباط الإداري واستخدام الوسائل التعليمية، وتفقد مدرسة الشهيد على جلال الإعدادية بنات ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب، ووجّه للطلاب رسالة طمأنة مؤكدًا على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة، كما اطمأن على توزيع الاستبيان الخاص بالطلاب لمقترح البكالوريا المصرية الجديدة.

وقد قام الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية بحوار مباشر مع مديرة المدرسة والمعلمين للتعرف على واقع العملية التعليمية داخل المدرسة، وآليات تقييم الطلاب، مشيدا بنسبة الحضور، وتفعيل القواعد المنظمة للغياب، بما يضمن الجدية والانضباط كما أمر بصرف علاوة تشجيعية لعامل الحديقة وذلك للجهد المبذول بها ولرونقها وتقليمها بصورة رائعة واهتمامه بزراعة وتشجير الحديقة مما جعلها بصورة جميلة.

وقد حرص أبو زيد على فتح حوار مباشر مع المعلمين بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات حول القرارات والآليات المنظمة للعملية التعليمية وهو ما أشاد به المعلمون مما يعزز من جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى التحصيل العلمي.

وتحدث أبو زيد مع الطالبات فى مدرسة العامرية التجارية بنات حول أهمية دور التكنولوجيا في المستقبل، مشددًا على أن التعلم والتأقلم مع التطورات التكنولوجية أصبحا أمر حتميًا في عصرنا الحالي، موضحا أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من كل جانب من جوانب الحياة، مما يتيح فرصًا جديدة في مجالات متعددة وقد أوضح لطلاب المدرسة أهمية التعليم الفني الصناعي وأقسامه بما يخدم المجتمع فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأن التعليم الفني هو نهضة قادمة لمصر.

واختتم الجولة بزيارة مجمع رفيدة الأسلمية الرسمية لغات بنات وقام بالتشديد على انضباط حضور الطالبات، مشيدًا بكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، وكذلك الانضباط الإداري وقد أشاد مدير المديرية بحضور الطالبات ومتابعه التقييمات الأسبوعية والحضور والغياب وشدد على تحفيز لائحة التحفيز والانضباط.

وقد أصدر الدكتور عربي أبوزيد تعليماته بتكريم المدارس الخمس التى تمت متابعته اليوم لما شاهده من مجهود واضح وأداء متميز للعملية التعليمية بهم وأيضا صرف مكافأة تشجيعية لمسؤولي توجيه التربية الزراعية لجهودهم فى مشتل الإدارة التعليمية ولما لمسه من العمل داخل المشتل من تشجير وزراعة.

وقام بتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

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