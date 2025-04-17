أورام الأقصر تدشن تدريبا حول التواصل الانفعالى للعاملين بالمستشفى

دشنت مستشفى علاج الأورام بالمجان، بمنطقة طيبة شمال الأقصر، تدريب حول "التواصل الانفعالي" للعاملين بالمستشفى، وذلك خطة التدريبات التى تحرص المستشفى على إجرائها لرفع كفاءة العاملين فيها، وعقدت المستشفى سلسلة من المحاضرات لموظفي المستشفى الذين لهم علاقة مباشرة بالتعامل مع المرضى.

ورشة عمل عن التواصل الانفعالي بمستشفى أورام الأقصر

وأكد الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات الأورام، أن التدريب تم تنظيمه لعدد من الموظفين بالمستشفى ومنهم:" السكرتارية الطبية ـ مساعدين التمريض ".



وأضاف أن المحاضرات تناولت التواصل الفعال بين الموظفين والمرضى، في محاولة لرفع المعاناة وتقليل مدة انتظار المرضى، وأن كل مريض من حقه المعرفة في الخطوات التي يتم إنجازها داخل أقسام المستشفى في رحلة العلاج اليومية داخل المستشفى، وخاصة المرضى الذين يترددون من المناطق البعيدة بمراكز الأقصر والمحافظات المجاورة.



وشهد التدريبات تفاعلًا ملحوظًا من العاملين، حيث تم عرض عدد من التجارب الناجحة، إلى جانب تقديم مقترحات لتطوير عملية التواصل الفعال مع المرضى بما يعود بالنفع عليهم، ويساهم في دعم المرضى خلال رحلتهم العلاجية.



ومن جانبه أثنى الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمستشفى أورام الأقصر، على سلسلة التدريبات والمحاضرات التى تناولت التواصل الفعال للعاملين والموظفين بالمستشفى مع المرضى المترددين لتلقى العلاج، مشيدا بالمجهود الكبير الذى يتم لرفع كفاءة جميع العاملين بالمستشفى، والحرص على دعم المرضى في كل الجوانب المحيطة بهم.

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