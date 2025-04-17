الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أورام الأقصر تدشن تدريبا حول التواصل الانفعالى للعاملين بالمستشفى

أورام الأقصر
أورام الأقصر

 دشنت مستشفى علاج الأورام بالمجان، بمنطقة طيبة شمال الأقصر، تدريب حول "التواصل الانفعالي" للعاملين بالمستشفى، وذلك خطة التدريبات التى تحرص المستشفى على إجرائها لرفع كفاءة العاملين فيها، وعقدت المستشفى سلسلة من المحاضرات لموظفي المستشفى الذين لهم علاقة مباشرة بالتعامل مع المرضى.

 

ورشة عمل عن التواصل الانفعالي بمستشفى أورام الأقصر 

 وأكد الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات الأورام، أن التدريب تم تنظيمه لعدد من الموظفين بالمستشفى ومنهم:" السكرتارية الطبية ـ مساعدين التمريض ".


وأضاف أن المحاضرات تناولت  التواصل الفعال بين الموظفين والمرضى، في محاولة لرفع المعاناة وتقليل مدة انتظار المرضى، وأن كل مريض من حقه المعرفة في الخطوات التي يتم إنجازها داخل أقسام المستشفى في رحلة العلاج اليومية داخل المستشفى، وخاصة المرضى الذين يترددون من المناطق البعيدة بمراكز الأقصر والمحافظات المجاورة.


وشهد التدريبات تفاعلًا ملحوظًا من العاملين، حيث تم عرض عدد من التجارب الناجحة، إلى جانب تقديم مقترحات لتطوير عملية التواصل الفعال مع المرضى بما يعود بالنفع عليهم، ويساهم في دعم المرضى خلال رحلتهم العلاجية.


ومن جانبه أثنى الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمستشفى أورام الأقصر، على سلسلة التدريبات والمحاضرات التى تناولت التواصل الفعال للعاملين والموظفين بالمستشفى مع المرضى المترددين لتلقى العلاج، مشيدا بالمجهود الكبير الذى يتم لرفع كفاءة جميع العاملين بالمستشفى، والحرص على دعم المرضى في كل الجوانب المحيطة بهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر اورام الاقصر التواصل الانفعالي مرضي السرطان السرطان مدينة طيبة بالأقصر

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يستجيب لطلب أهالي جزيرة العوامية بفتح الطريق الموازى لمدخل البلد

أقباط الأقصر يحتفلون بخميس العهد في دير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا (صور)

أورام الأقصر تُجري أول عملية زرع نخاع ناجحة بمستشفى الأطفال
ads

الأكثر قراءة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025

الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

8 قرارات جديدة وعاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة

شوقي غريب وجهازه المعاون يغادرون إلى موريتانيا لقيادة المريخ السوداني

محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

5 مخالفات ارتكبها جودة عواد تسببت في وقفه عن مزاولة مهنة الطب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تهديد الكافرين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 122 من سورة هود (فيديو)

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بمواجهته مشاكل صعبة

هل الدعاء على المسلم الظالم مستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية