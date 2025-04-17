وزير العمل: تعاون للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة للمزيد من الدعم والحماية لهذه الفئة

قام وزير العمل محمد جبران، بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية بميلانو الإيطالية، ويُمثلها حسام الدين يوسف غانم المدير التنفيذي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية خاصة الإيطالية، وتعزيز مكانة مصر في مجال تنقل الأيدى العاملة للكوادر الفنية الماهرة، وتسهيل إجراءات تنقل العمالة الفنية المُدربة من خلال قنوات شرعية وآمنة، وفتح مجالات عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج من خلال اتفاقيات ثنائية أو مع شركات دولية.

توقيع 4 بروتوكولات تعاون

كما شهد جبران توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وشركة الحفر المصرية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية.

حيث قام عبد الحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووائل عبد الصبور مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني، بالتوقيع على تلك البروتوكولات بحسب تخصص كل منهما.

وفي ذات السياق، أكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

وأوضح أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، وقال نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.

وتقدم المشاركون في توقيع البروتوكولات،من مُمثلي هذه المنظمات، والمؤسسات، بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران، بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد،الذي تقدمت به الحكومة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل

وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي، سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل، لتحقيق المزيد من الاستثمارات، وضمان وجود بيئة عمل لائقة.

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية،وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال إن توقيع هذه البروتوكولات الجديدة خطوة هامة نحو عملية التطوير، وإشارة مباشرة للتأكيد على دور القطاع الخاص في تنمية مهارات الشباب والطلاب، وكذلك التعاون في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لمنظومة الوزارة للمزيد من الدعم والحماية لهذه الفئة.

وأوضح أن باب الوزارة مفتوح لكافة شركاء العمل والتنمية ليس في الداخل فقط، بل والخارج، مُستشهدًا بعمليات الربط الالكتروني، والفحص المهني من أجل تصدير كوادر مصرية ماهرة ومُدربة.

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