الزراعة: مليار جنيه أرباح هيئة الإصلاح الزراعي حتى الشهر الجاري

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، وموقف المشروعات الخاصة بها، وأراضي مشروعات المنفعة العامة.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات، فضلا عن التوسع في المشروعات الإنتاجية الخاصة بجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، وطرح إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، والتوسع في فتح منافذ البيع لتلك المنتجات.



التيسير على المنتفعين وإنهاء العقود

وأشار فاروق إلى أهمية التيسير على المنتفعين، وإنهاء العقود، فضلا عن متابعة أعمال منع التعدي على الأراضي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، ومتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، كذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لجمعيات الهيئة.

ومن جهته، قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، إنه تم خلال الاجتماع الموافقه على تخصيص مساحات لإقامة بعض مشروعات النفع العام بالمحافظات، من بينها: مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، ٩ مقار شرطية بالمحافظات، فضلا عن ١١ معهد ديني أزهري، فضلا عن عرض ايرادات الهيئة، من بداية يوليو الماضي وحتى الشهر الجاري، حيث تجاوزت مبلغ مليار و٢٨ مليون جنيه، فضلا عن اعتماد أعمال بيع بعض أراضى ولاية الهيئة بقيمة ٦٠ مليون جنيه بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

اعتماد القيم الإيجارية للأراضى الزراعية

وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد أيضا القيم الإيجارية للأراضى الزراعية للعام الجاري والمحددة من اللجنة الرباعية بوزارة المالية واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة طبقا لقرارت لجنة استرداد أراضى الدولة، والجاري تحصيلها، كما تم الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص المساحات المقام عليها الجهات الحكومية وإسقاط المديونيات مستحقة السداد للهيئة طبقا لتوصية وزارة المالية، وبعد العرض على رئاسة مجلس الوزراء لكل حالة بحالتها.

واستعرض الفولي خلال اجتماع المجلس أيضا: موقف التعديات وإزالتها خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تم ازالتها بالكامل في المهد، كذلك موقف رصد مسئولي المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن جهود الهيئة في استمرار ضخ السلع الغذائية وبيض المائدة وزيادة أعداد المنافذ المتحركة بجانب الثابتة خلال أعياد الإخوة المسيحيين وشم النسيم وحتى عيد الاضحى المبارك من خلال توفير الأضاحي من مشروعات هيئة الإصلاح الزراعي.

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