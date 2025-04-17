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أخبار مصر

الزراعة تواصل دعم مزارعي سيناء من خلال مبادرة "اسأل واستشير”

مبادرة اسأل استشير
مبادرة اسأل استشير في سيناء، فيتو

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال مبادرة “اسأل واستشير قبل ما تدفع كثير” نشاطها في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في التجمعات التنموية الزراعية بشمال وجنوب سيناء.

وأكد د. حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الفرق البحثية التابعة للمبادرة تنفذ زيارات ميدانية منتظمة لمتابعة الزراعات وتقديم التوصيات الفنية المناسبة، خاصة مع اقتراب موسم حصاد المحاصيل الشتوية.

تقديم الإرشادات اللازمة لضمان اتباع أفضل الممارسات الزراعية

 وخلال الأسبوع الجاري، قامت الفرق بزيارة عدد من التجمعات الزراعية في جنوب سيناء، حيث تابعت زراعات الفول، الشعير، والزيتون، وقدمت الإرشادات اللازمة لضمان اتباع أفضل الممارسات الزراعية.

ومن المقرر أن تستمر الجولات الميدانية للمبادرة خلال الأسبوع المقبل، لتشمل التجمعات الزراعية في شمال سيناء، ضمن جهود مستمرة لدعم ومرافقة أهالي سيناء في مسيرتهم الزراعية، بما يعكس التزام الدولة الكامل بتنمية سيناء الغالية، وبما يؤكد أن “سيناء دائمًا في القلب” شعار يتحول إلى واقع ملموس من خلال الجهد والعمل على الأرض.

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وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سيناء التجمعات التنموية الزراعية بشمال وجنوب سيناء حصاد المحاصيل الشتويه د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء

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