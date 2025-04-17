الخميس 17 أبريل 2025
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أخبار مصر

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم:

الحكومة تسدد 3 مليارات جنيه باقي مستحقات المزارعين من توريد القطن في هذا الموعد

القطن المصري
القطن المصري
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استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف سداد مستحقات مزارعى القطن، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن وزارة المالية ستسدد خلال الأسبوع المقبل 3 مليارات جنيه،  باقى قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد المحصول.

وفى ذات السياق، أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في دعم الفلاح المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تمكنه من القيام بدوره الحيوي، وزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

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مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القطن وزارة المالية الفلاح المصرى

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