بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعرض الاجتماع عددًا من الملفات المهمة التي تمس الشأن الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية، إلى جانب مناقشة تقارير الوزارات المختلفة بشأن جهودها في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية.

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