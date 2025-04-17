رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع أعمال التقييم الميداني لمشروع الزهرات والمرشدات

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال لجنة التقييم الميداني لمشروع الزهرات والمرشدات بالمنطقة.

وأشاد الدكتور"أبو خزيمة" بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها فريق عمل المشروع، مثنيًا على حسن التنظيم والرقي في التعامل مع الطالبات، بالإضافة إلى التوجيه الإيجابي الذي يسهم في صقل شخصياتهن، ويعود بالنفع عليهن في حياتهن العلمية والعملية.

كما أكد على الدور البارز الذي يؤديه المشروع في غرس القيم الرفيعة والأخلاق الحميدة وتنمية روح المسؤولية لدى الطالبات.

وشهد فعاليات التقييم محمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، والذي عبّر عن ترحيبه بأعضاء اللجنة والحضور، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأثنت اللجنة على مستوى التنظيم العالي وحسن الاستقبال، مؤكدة على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا في نفوس الطالبات.

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