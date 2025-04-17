احتفالا بافتتاح سفارة المعرفة، محافظ الأقصر يستقبل وفد مكتبة الإسكندرية

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من قيادات مكتبة الإسكندرية والذى ضم كلا من: الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور محمد سليمان نائب مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور أشرف فراج المشرف العام على قطاع سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية والدكتور مهندس أحمد سمير رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمكتبة الإسكندرية والدكتور مدحت عيسى مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الاسكندرية بحضور محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، فى إطار احتفالات افتتاح سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بمكتبة مصر العامة بالأقصر.

سفارة المعرفة لمكتبة الإسكندرية

وأوضح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أنه تطورت مكتبة الإسكندرية منذ إنشائها لتحوي اليوم الكثير من الإمكانيات العلمية والبحثية والتكنولوجية، مما هيأ لها أن تتبوأ مكانة متقدمة في شتى المجالات العلمية والثقافية والمعرفية.

وفي عام 2014، جاء التفكير في إنشاء سفارات لمكتبة الإسكندرية في جميع المحافظات، وبذلك تتمكن المكتبة من تخطي البعد الجغرافي، وتوصيل خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وتقدم السفارات خدماتها إلى الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومختلف رواد والحرم الجامعي وتهدف سفارات المعرفة إلى تمثيل مكتبة الإسكندرية في جميع محافظات مصر بصفتها مراكز فرعية، وذلك لتطوير مهارات الطلاب في البحث العلمي وتشجيع الطلاب على التعلم الذاتي، وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات العلمية والثقافية والمعرفية، إلى جانب إلقاء الضوء على أهم الأحداث والفعاليات المحلية والدولية، والمشاركة فيها بما يتناسب مع الجو الخاص بكل محافظة، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي المصري بكافة ألوان الفنون، عن طريق تنظيم مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية.

وأضاف الدكتور أشرف فراج المشرف العام على قطاع سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية أن السفارات تتيح لروادها استخدام جميع قواعد البيانات العلمية المتوفرة بالمكتبة، والتي تتنوع موضوعاتها لتشمل جميع العلوم والمعارف الإنسانية، وذلك بتوفير النصوص الكاملة والملخصات لمجموعة من أهم الدوريات العلمية.

وأشار إلى إتاحة مستودع الأصول الرقمية DAR، والذي يحتوي على نسخ كاملة للكتب والدوريات والرسائل العلمية المتوفرة بالمكتبة في صورة رقمية، مشيرًا إلى أنه يتاح الاطلاع على الكتاب كاملًا داخل السفارة، أما خارجها فلا يمكن الاطلاع سوى على 5٪ من محتوى الكتاب، كما تتيح السفارات الاطلاع على كامل إصدارات المكتبة التي تم نشرها منذ افتتاح المكتبة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على أهمية مكتبات مصر العامة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لنشر المعرفة والثقافة على مستوى مراكز المدن لذلك تم افتتاح فرعين جديدين لمكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة ومدينة إسنا، وقريبًا سيتم افتتاح فرعًا جديدًا بمدينة أرمنت، وذلك إيمانًا بأهمية إحياء التراث الثقافي والعلمى لتنشئة أجيال واعية بمسؤولياتها تجاه الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.