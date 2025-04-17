استقبلت سلطة الطيران المدني المصرية وفدًا ضم عدد من قيادات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والدارسين الوافدين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، وكذلك كبار العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، لإطلاعهم على المهام والأنشطة وتعريفهم بالأقسام التابعة والدور الحيوي لغرفة العمليات وإدارة الأزمات التابعة لها.

سلطة الطيران تستقبل وفدًا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بمركز إدارة الأزمات

وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتنظيم الدائم بين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وسلطة الطيران المدني لتدريب عدد من الدارسين بدورة " إدارة الأزمات والتفاوض" رقم (٥٥)، والمنعقدة بكلية الدفاع الوطني.



كان في استقبال الوفد الملاح سامح فوزى نائب رئيس سلطة الطيران المدني لقياسات السلامة الجوية، والملاح محمد حسن مستشار رئيس السلطة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من مسئولى السلطه .

وقدم اللواء محمود الشربيني مشرف الإدارة العامة لمراكز العمليات وإدارة الأزمات، عرضا توضيحيا حول آلية عمل المركز ودوره في إدارة أزمات الطيران المدني، بالإضافة إلى استعراض المنظومات الحديثة لرصد حركة الطيران، وبرامج متابعة تجهيزات الطائرات قبل الإقلاع، ونظم الرادارات المتطورة لإدارة الحركة الجوية، هذا إلى جانب أنظمة الأرصاد الجوية المستخدمة في مختلف المطارات المصرية، كما تم تسليط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية لضمان سلامة الطيران المدني، وتأمين سلامة الطيران وحماية الأرواح والممتلكات عبر إدارة فعالة للأزمات.

وأعرب وفد الأكاديمية، عن سعادته بهذه الزيارة لما لمسوه من حسن التنظيم والإعداد الجيد للزيارة،، مشيدين بالتنسيق الدائم مع وزارة الطيران المدني والجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة لتعزيز مستويات الأداء والإحترافية، كما أشاروا إلى الدور المحوري والرئيسي لسلطة الطيران المدني المصري وإمكانياتها التكنولوجية المتطورة، وجهودها الفعالة مع كافة المنظمات الدولية والجهات المعنية(محليًا ودوليًا)، وسرعة الاستجابة والاستعداد الدائم في مواجهة الأزمات بقطاع الطيران المدني، مما يعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني.

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