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نقل الكهرباء توقع عقدا لتوريد 5 محولات لتعزيز الشبكة القومية بمصر الوسطى والقناة

المهندسة مني رزق
المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء

 وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو)، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

دعم الشبكة القومية الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية

 ويتضمن العقد توريد 5 محولات بجهد 22/66-11 ك.ف، وبسعة 40 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال التركيب والاختبارات الفنية اللازمة، وذلك لصالح منطقتي كهرباء مصر الوسطى والقناة.

 

ويهدف إلى دعم وتعزيز التغذية الكهربائية بمحطات المحولات القائمة في المنطقتين، بما يساهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين والمشروعات القومية، خاصة مع التوسع في الأحمال والطلب على الكهرباء.

 

جهود الشركة المتواصلة لتقوية الشبكة القومية

 ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ توقيع العقد، حيث أكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي ضمن جهود الشركة المتواصلة لتقوية الشبكة القومية، وتحقيق الاستقرار والدعم الفني اللازم لمنظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

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