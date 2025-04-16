الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقل الكهرباء توقع عقدا جديدا لربط محطة توشكى 5 بالشبكة الموحدة

المهندسة مني رزق
المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
ads

وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا جديدًا مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات والسلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية (OPGW) وملحقاته، وذلك ضمن مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة (الروافع / توشكى 5) بجهد 66 ك.ف، باستخدام موصلات ثنائية من النوع ACSR، بطول يبلغ نحو 73 كم، لصالح منطقة كهرباء مصر العليا.

مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة الروافع توشكى 
 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتعزيز الاعتمادية في التغذية الكهربائية خاصة للمشروعات الاستراتيجية.

ويهدف المشروع إلى ربط محطة محولات توشكى 5 بالشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية في منطقة توشكى، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز مشروعات الأمن الغذائي والتوسع الأفقي في الزراعة.

استيعاب الأحمال المستقبلية الناتجة عن التوسع في مشروعات التنمية

وأكدت المهندسة منى رزق أن هذا المشروع  من ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة خطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  ويُعد أحد الخطوات الهامة نحو تعزيز مرونة الشبكة القومية، ودعم قدرة الدولة على استيعاب الأحمال المستقبلية الناتجة عن التوسع في مشروعات التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندسة منى رزق الشركة المصرية لنقل الكهرباء نقل الكهرباء شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات توشكى

مواد متعلقة

بالخطوات، كيفية دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا

بقدرة 500 ميجاوات، أوراسكوم تعلن بدء إنتاج الكهرباء من أكبر محطة للرياح بإفريقيا
ads

الأكثر قراءة

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

أوائل الأزهر يناشدون الطيب: 10 سنوات من الانتظار دون تعيين (صور)

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

"بلبن" المطارد داخل مصر وخارجها، من نجم الشباك إلى متهم بالتسمم

محافظ الجيزة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلق 12 فرع لمحال "بـ لبن"

موضة إيه وزفت إيه معايير الرجولة والفن اتغيرت، علاء مبارك يوجه رسالة قوية لـ محمد رمضان

جنون الذهب، ارتفاع تاريخي بزيادة 100 جنيه اليوم الأربعاء

أزمة قفشة ومعلول تشعل غضب الخطيب من كولر

خدمات

المزيد

كم سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء؟

5302 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 16-04-2025 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية