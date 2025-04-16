محافظ الجيزة يطلق النسخة الأولى من مونديال المدارس 2025 (صور)

أطلق المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إشارة البدء للنسخة الأولى من بطولة مونديال المدارس 2025، وذلك في صالة مونديال بمقر الشركة الشرقية إيسترن كومباني بحي العمرانية.

تأتي هذه البطولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الفعاليات الشبابية وتعزيز التواصل مع الشباب، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.



وأكد محافظ الجيزة أن هذا المونديال يمثل فرصة ذهبية لطلاب المدارس بمختلف الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة لإظهار مهاراتهم الكروية وإبراز إمكانياتهم في كرة القدم، التي أصبحت صناعة عالمية تساهم في الاقتصاد القومي.



وخلال كلمته في حفل الإطلاق، أعرب المحافظ عن سعادته وحماسه لانطلاق البطولة ولقائه بالطلاب، مؤكدًا عزمه على زيادة الاهتمام بالبطولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحويلها إلى مهرجان سنوي واسع النطاق يشارك فيه أكبر عدد من الطلاب.



كما رحب المحافظ بالحضور، مشددًا على حرص المحافظة على دعم ورعاية كافة المبادرات التي تهدف إلى تنمية مهارات ومواهب الشباب في إطار رؤية مصر 2030.

وتفقد المحافظ، يرافقه هاني أمان رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني ووفد المحافظة، قاعات صالة مونديال المجهزة للأنشطة والتدريبات وغرف الملابس والندوات.

وأشاد بالإمكانيات المتاحة في مقر الشركة، واصفًا إياه بأحد أهم الصروح الرياضية في المحافظة، وقدم الشكر لمجلس إدارة الشركة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة على التنظيم المتميز لحفل الافتتاح.

ومن جانبه، أشاد هاني أمان بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة لإقامة هذه البطولة بين الإدارات التعليمية للمرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن هذه البطولة توفر فرصة قيمة للنشء للمشاركة في منافسات قوية وإظهار قدراتهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب الواعدة للانضمام إلى كبرى الأندية، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة لدعم تطوير الرياضة وتشجيع الشباب.



وأوضح العضو المنتدب للشركة أن البطولة تشهد مشاركة 19 فريقًا يضمون 228 لاعبًا من مختلف الإدارات التعليمية بالجيزة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين. تضم المجموعة الأولى فرق الشيخ زايد، ومونديال، والهرم، و6 أكتوبر، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، والدقي. بينما تضم المجموعة الثانية فرق أوسيم، والوراق، والبدرشين، وأبو النمرس، والحوامدية، وكرداسة، وجنوب الجيزة، وشمال الجيزة. وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب.

شهد انطلاق البطولة حضور كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وإيمان محمد رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومحمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وأحمد جلال رئيس حي العمرانية، وحسن خليل وإيهاب حسن أعضاء مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني.

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