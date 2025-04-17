الزمالك ينعي لاعبه السابق سعد محمد

نعى نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى، لاعبه السابق سعد محمد، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب، ببالغ الحزن، اللاعب السابق سعد محمد، والذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد رحلة كفاح طويلة وشجاعة مع المرض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

وكان سعد محمد أحد لاعبي فريق الشباب بالنادي، ولفت الأنظار بموهبته قبل أن يُصاب بمرض السرطان، الذي أبعده عن الملاعب لفترة طويلة، لكنه ظل مرتبطًا بالنادي وجمهوره، حيث حظي بدعم كبير من الأسرة الزملكاوية طوال فترة مرضه.

ويُعد سعد محمد نموذجًا للإصرار والشجاعة في مواجهة المرض، حيث خاض رحلة علاج طويلة، وكان دائم الحضور والدعم للفريق رغم حالته الصحية.

وتقدم نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة اللاعب، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.