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رياضة

شيكابالا ينعى لاعب الزمالك السابق

شيكابالا أثناء زيارة
شيكابالا أثناء زيارة سابقة لسعد محمد

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعب الفريق السابق سعد محمد، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: “ربنا يرحمك يا سعد ويجعل مثواك الجنة، ويصبر أهلك وكل اللي بيحبوك. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان سعد محمد قد لعب في قطاع الناشئين بنادي الزمالك وقدم مستويات مميزة، قبل أن يبتعد عن الملاعب بعد إصابته بمرض السرطان، حيث لقي دعمًا كبيرًا من جماهير الكرة المصرية ومكونات نادي الزمالك خلال فترة مرضه.

وكان شيكابالا من أكثر الداعمين لسعد محمد منذ لحظة إعلان إصابته، وكان دائم التواصل معه وتقديم الدعم المعنوي له.

وتلقى الوسط الرياضي خبر وفاة اللاعب الشاب بحزن شديد، وانهالت رسائل العزاء والدعاء له من الجماهير وزملائه السابقين في الفريق.

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شيكابالا سعد محمد الزمالك مرض السرطان السرطان

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