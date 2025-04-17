شيكابالا ينعى لاعب الزمالك السابق

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعب الفريق السابق سعد محمد، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: “ربنا يرحمك يا سعد ويجعل مثواك الجنة، ويصبر أهلك وكل اللي بيحبوك. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان سعد محمد قد لعب في قطاع الناشئين بنادي الزمالك وقدم مستويات مميزة، قبل أن يبتعد عن الملاعب بعد إصابته بمرض السرطان، حيث لقي دعمًا كبيرًا من جماهير الكرة المصرية ومكونات نادي الزمالك خلال فترة مرضه.

وكان شيكابالا من أكثر الداعمين لسعد محمد منذ لحظة إعلان إصابته، وكان دائم التواصل معه وتقديم الدعم المعنوي له.

وتلقى الوسط الرياضي خبر وفاة اللاعب الشاب بحزن شديد، وانهالت رسائل العزاء والدعاء له من الجماهير وزملائه السابقين في الفريق.

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