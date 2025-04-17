محمد أسامة: فتوح في حالة ممتازة، وتقييم نهائي بعد الموسم لتحديد مصير الجراحة

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، بات في حالة صحية جيدة جدًا خلال الفترة الحالية، بعد تجاوزه الشكوى التي كان يعاني منها سابقًا في الركبة.

وقال أسامة في تصريحات خاصة: “إن اللاعب خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية، وظهرت عليه علامات التحسن الواضحة”، مضيفًا: “أحمد فتوح حاليًا في حالة ممتازة من الناحية الطبية، ولا يعاني من أي مشاكل تؤثر على جاهزيته للمشاركة في المباريات”.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن القرار النهائي بشأن حاجة اللاعب لإجراء جراحة في غضروف الركبة سيتم تحديده بعد نهاية الموسم، بناءً على التقييم الكامل لحالته، مضيفًا: “حتى الآن الأمور تسير بشكل إيجابي للغاية، ولكننا سنُجري تقييمًا شاملًا بعد انتهاء الموسم لتحديد الخطوة المقبلة، وإذا استدعى الأمر تدخلًا جراحيًا فسيكون في ألمانيا”.

ويُعد فتوح من العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك، ويعول عليه الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو كثيرًا في المرحلة المقبلة، خاصة مع دخول الفريق في الأمتار الأخيرة من المنافسة على البطولات المحلية.

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