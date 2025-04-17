بأمر من بيسيرو، برنامج غذائي خاص للاعبي الزمالك خلال فترة الراحة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، برنامجًا غذائيًا خاصًا للاعبي الفريق خلال فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد الفوز على سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك لضمان الحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب أي زيادة في الوزن أو تراجع في الجاهزية.

ويأتي القرار ضمن خطة الجهاز الفني للحفاظ على الانضباط البدني والفني داخل الفريق خلال فترة التوقف، خاصة مع حصول اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام، مستغلين غياب أي ارتباطات رسمية حتى موعد مواجهة المصري البورسعيدي يوم 1 مايو المقبل، ضمن الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

ويشرف الجهاز الطبي بالتنسيق مع مدرب الأحمال وخبير التغذية على تنفيذ البرنامج، الذي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا يراعي احتياجات كل لاعب على حدة وفقًا لحالته البدنية.

وأكدت مصادر داخل الفريق أن بيسيرو شدد على ضرورة الالتزام التام بالبرنامج الموضوع، مشيرًا إلى أن العودة من الراحة ستكون متبوعة بقياسات بدنية دقيقة لتقييم حالة اللاعبين، وضمان استعدادهم الكامل للمباريات المقبلة التي تعد حاسمة في سباق التتويج بالدوري.

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