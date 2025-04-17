الخميس 17 أبريل 2025
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حوادث

ضبط المتهمين بدهس أسرة كاملة عمدًا في منيا القمح

حبس متهمين
حبس متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بصدم شخص وأفراد أسرته عمدًا باستخدام سيارة بمركز منيا القمح، مع الإشارة إلى سابقة تهديدهم بالإيذاء.

ضبط 3 أشخاص دهسوا أسرة عمدًا بسبب خلافات بمنيا القمح

بالفحص، وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم المشكو في حقه ووالده وشقيقه، إلى جانب ضبط السيارة المستخدمة في الحادث.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة وجود خلافات سابقة بينهم وبين الشاكي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، إلى جانب الإجراءات الإدارية اللازمة بشأن السيارة.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية مديرية امن الشرقية مركز منيا القمح حادث دهس دهس منيا القمح

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