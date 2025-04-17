ضبط المتهمين بدهس أسرة كاملة عمدًا في منيا القمح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بصدم شخص وأفراد أسرته عمدًا باستخدام سيارة بمركز منيا القمح، مع الإشارة إلى سابقة تهديدهم بالإيذاء.

ضبط 3 أشخاص دهسوا أسرة عمدًا بسبب خلافات بمنيا القمح

بالفحص، وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم المشكو في حقه ووالده وشقيقه، إلى جانب ضبط السيارة المستخدمة في الحادث.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة وجود خلافات سابقة بينهم وبين الشاكي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، إلى جانب الإجراءات الإدارية اللازمة بشأن السيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.