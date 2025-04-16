الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة سائق دهس شابا أثناء عبوره الطريق بالعياط للمحاكمة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت نيابة شمال الجيزة بإحالة قائد سيارة دهس شابا بسيارته أثناء عبوره الطريق بمنطقة العياط؛ مما أسفر عن مصرعه.


حادث العياط اليوم 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة العياط، وعلى الفور أنتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق بمنطقة العياط صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العياط حادث العياط اليوم عمليات شرطة النجدة نيابة شمال الجيزة

مواد متعلقة

تجديد حبس سائق ميكروباص دهس عاملًا في الشرابية

حبس سائق ميكروباص دهس عاملًا في الشرابية
ads

الأكثر قراءة

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

محافظ الجيزة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلق 12 فرع لمحال "بـ لبن"

متى ينضم أحمد زيزو لتدريبات الأهلي ؟

سعر الذهب يواصل كسر الأرقام القياسية ويتجاوز 3315 دولارا للأونصة

الزمالك ينعي أرون بوبيندزا

أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

5302 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 16-04-2025 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية